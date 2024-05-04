Hande Erçel'in son pozları olay oldu! Ünlü isme takipçilerinden uyarı: Aman Arzu Sabancı görmesin

Kariyeri kadar stiliyle de adından sık sık söz ettiren Hande Erçel, yaklaşık 1,5 yıl önce iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerinin başlarında aşk haberlerini yalanlayan ancak sonrasında el ele görüntülenen ünlü çiftten Erçel, sosyal medya sayfasından paylaştığı iddialı pozlar ile gündem oldu. Ünlü ismin fotoğraf çekimi için giydiği elbisenin bedeli de ortaya çıktı. Diğer yandan güzel oyuncuya 'Aman Arzu Sabancı görmesin' yorumları yapıldı. İşte detaylar...