Kenan Sofuoğlu'nun evine bakın! Görenler müzeye benzetti! Zayn'ın odası, mutfak, garaj...

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, şimdilerde sosyal medyaya oğlu Zayn'ın görüntüleriyle gelmeye devam ediyor. Son olarak Kenan Sofuoğlu, lüks evinin kapılarını açtı. Evini adeta müzeye çeviren Sofuoğlu'nun evini görenler gözlerine inanamadı. Salonda özellikle beyaz rengi tercih ettikleri görülen Sofuoğlu'nun garajı da gözlerden kaçmadı. İşte Zayn'ın odası dahil, Kenan Sofuoğlu'nun göz kamaştıran lüks evi...