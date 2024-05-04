Kenan Sofuoğlu'nun evine bakın! Görenler müzeye benzetti! Zayn'ın odası, mutfak, garaj...

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, şimdilerde sosyal medyaya oğlu Zayn'ın görüntüleriyle gelmeye devam ediyor. Son olarak Kenan Sofuoğlu, lüks evinin kapılarını açtı. Evini adeta müzeye çeviren Sofuoğlu'nun evini görenler gözlerine inanamadı. Salonda özellikle beyaz rengi tercih ettikleri görülen Sofuoğlu'nun garajı da gözlerden kaçmadı. İşte Zayn'ın odası dahil, Kenan Sofuoğlu'nun göz kamaştıran lüks evi...
25 Temmuz 1983 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile nikah masasına oturdu.
Kenan Sofuoğlu'nun kendi gibi başarılı bir motosiklet yarışçısı olma yolundan ilerleyen oğlu Zayn'da sosyal medyada oldukça fenomen.
Sofuoğlu ailesi magazin gündemi tarafından yakından takip edilmeye devam ederken çift son olarak lüks evinin kapılarını açtı.