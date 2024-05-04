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At suratlı kadın sosyal medyayı salladı! Bu hale gelmek için yüzlerce operasyon geçirdi: Şimdi tek hayali dört nala koşmak

At suratına sahip olmak için yüzlerce estetik operasyon geçiren kadın sosyal medyayı salladı. Görenleri şoke eden yüzü ile dünyaca ünlü bir DJ haline gelen "Horse girl" lakaplı Stella Stalion, insanları ikiye böldü. Milyonlarca kullanıcı Stella'nın psikolojik sorunları olduğu konusunda hemfikir. İşte, "at suratlı kız" olabilmek için yüzlerce kez bıçak altına yatan Stella'nın birbirinden ilginç fotoğrafları…

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 12:25 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 13:31
At suratlı kadın sosyal medyayı salladı! Bu hale gelmek için yüzlerce operasyon geçirdi: Şimdi tek hayali dört nala koşmak 1

At suratlı kadın dünya gündemini salladı. At suratına sahip olmak için yüzlerce estetik operasyon geçiren Stella Stallion adlı DJ, sosyal medyada viral oldu.

AT SURATLI KADIN viral oldu! Bu hale gelmek için yüzlerce operasyon geçirdi!

At suratlı kadın sosyal medyayı salladı! Bu hale gelmek için yüzlerce operasyon geçirdi: Şimdi tek hayali dört nala koşmak 2

AT SURATLI KADIN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Binlerce takipçisi olan @horsegiirl420 kullanıcı adlı Instagram hesabı görenleri şaşkına çeviren Stella, 2023'te verdiği bir konserde "Çiftliğe hoş geldiniz, dünyada 350'den fazla at türü olduğunu biliyor muydunuz? Ben de onlardan biriyim" diyor.

At suratlı kadın sosyal medyayı salladı! Bu hale gelmek için yüzlerce operasyon geçirdi: Şimdi tek hayali dört nala koşmak 3

YÜZLERCE ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Stella'nın at suratlı bir kadına dönüşmek için yüzlerce estetik operasyon geçirdiği belirtiliyor.

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