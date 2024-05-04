At suratlı kadın sosyal medyayı salladı! Bu hale gelmek için yüzlerce operasyon geçirdi: Şimdi tek hayali dört nala koşmak

At suratına sahip olmak için yüzlerce estetik operasyon geçiren kadın sosyal medyayı salladı. Görenleri şoke eden yüzü ile dünyaca ünlü bir DJ haline gelen "Horse girl" lakaplı Stella Stalion, insanları ikiye böldü. Milyonlarca kullanıcı Stella'nın psikolojik sorunları olduğu konusunda hemfikir. İşte, "at suratlı kız" olabilmek için yüzlerce kez bıçak altına yatan Stella'nın birbirinden ilginç fotoğrafları…