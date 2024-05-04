Mert Ramazan Demir'in ikizi ortaya çıktı! Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı meğer...

Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, özel hayatıyla da magazin gündeminin yakın markajında. Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşk tam gaz devam ederken, 28 Ocak 1998 doğumlu oyuncu Mert Ramazan Demir'in ikizi ortaya çıktı! Görenler benzerliklerine dönüp dönüp bakarken ikiliyi ayırt etmek neredeyse imkansız. İşte Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir'in sosyal medyayı sallayan ikizi...
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adeta kariyerinin altın çağını yaşıyor.
Başarılı kariyerinin yanı sıra Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşk ile de çok konuşulan Mert Ramazan Demir bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
28 Ocak 1998 doğumlu Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada ikizi çıktı! İkilinin benzerliklerini görenler tekrar tekrar bakmadan edemedi.