Merakla bekleniyordu! İstanbul - Sivas YHT ilk seferini yaptı

"2009 YILINDAN BU YANA 85 MİLYON YOLCU TAŞIDIK"

Sivas-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattıyla ilgili bilgiler veren Boyraz, "Kırıkkale, Yozgat, Sivas illerimizle Ankara merkezli hızlı tren ana ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımızın hızlı trenle seyahat etmesine vesile olduk. Açıldığı günden bugüne bir milyonun üzerinde yolcu seyahat etti. Şimdi de sizlerle birlikte yüksek hızlı trenlerimiz ile Sivas-İstanbul aktarmasız ekspres seferlerini başlatmanın mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı tren seferleri, 3 geliş, 3 gidiş olarak yapılmaktadır. Sivas ve Ankara'dan yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yolcularımızdan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul seferleri talepleri doğrultusunda artık bu seferlerden biri İstanbul'a devam edecek şekilde planlanmıştır. Bizim burada Söğütlüçeşme İstasyonu'nda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13'te hareket eden yüksek hızlı tren seferi, bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir. 483 yol kapasitesine sahip setler kullanılacak, işletilecek bu ekspres hatlar İstanbul'dan 8.40'ten kalkacak, Sivas'tan da 13.30'da kalkacak.Trenlerimiz İstanbul Sivas arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, Pendik istasyonlarında duruş sağlayacak. Elbette ki ilerleyen günlerdeki taleplere göre tekrar bazı değişiklikler yapılabilir. Yüksek hızlı trenlerle hizmete girdiği 2009 yılından bu yana 85 milyon yolcu taşıdık. Şimdi İstanbul seferlerinde de bu sayıyı daha da arttırmaya başlayacağız. Biraz önce hareket edecek trenle ilgili bilgiler aldığımızda toplam 803 yolcumuza biletlenme yapılmış. Bunun 370 tanesi İstanbul'dan direkt Sivas'a giden Sivaslı yolcular oluyor." dedi.

BİLET FİYATI NE KADAR?

İstanbul - Sivas YHT'nin bilet fiyatı ekonomi sınıfı için 905 lira, business sınıfı için ise 1360 lira olarak belirlendi.