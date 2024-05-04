🌹 Hıdırellez’de ne yapılır, ne zaman dilek dilenir? HIDIRELLLEZ RİTÜELLERİ ve GELENEKLERİ: Gül ağacı, gelecekteki eşi görme, enerji temizleme...

HIDRELLEZ GÜNÜNDE BEREKET İÇİN OKUNACAK DUA "ALLAHÜMME RABBÜHÜ YA HALKALHALAS MUHAMMEDİN RESULULLAH YETİŞ İMDADIMA YA HIZIR YA İLYAS "

HIDIRELLEZ DİLEK TUTMA RİTÜELLERİ Gül Ağacına Dilek Asmak: Hıdırellez'de en çok yapılan ritüellerden biri, gül ağacına dilek asmak. Bir kağıda dileklerinizi yazın ve kırmızı bir kurdele ile gül ağacına bağlayın. Dileklerinizin kabul olması için gül ağacının gölgesinde biraz oturup meditasyon yapabilirsiniz. Yeşil Sofra Kurmak: Hıdırellez'de bolluk ve bereket getirsin diye yeşil sofra kurmak da yaygın bir gelenektir. Sofranıza mevsim yeşillikleri, taze sebzeler ve meyveler koyabilirsiniz. Sofranıza ekmek, peynir, zeytin ve yumurta gibi besinler de ekleyebilirsiniz. Yemek yerken dileklerinizi düşünmeniz ve dileklerinizin kabul olması için dua etmeniz önemlidir.

Ateş Yakıp Üzerinden Atlamak: Hıdırellez'de ateş yakıp üzerinden atlamak da dileklerin kabul olması için uygulanan bir ritüeldir. Ateşin üzerinden üç kere atlarken dileklerinizi dile getirmeniz ve kalbinizden dilemeniz önemlidir. Hızır Suyu İçmek: Hıdırellez sabahı akan bir su kaynağından su doldurup "Hızır Aleyhisselam bereketiyle şifa olsun" diyerek içmek de dileklerin kabul olması için uygulanan bir ritüeldir. Kırmızı Kurdele Takmak: Hıdırellez'de kırmızı kurdele takmak da şans ve bereket getirsin diye uygulanan bir gelenektir. Kırmızı kurdeleyi bileğinize veya boynunuza takabilirsiniz.

DİLEKLERİNİZİ DİLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: Dilekleriniz gerçekçi ve ulaşılabilir olsun.

Dileklerinizin size ve başkalarına zarar vermemesi önemlidir.

Dileklerinizin kalbinizden gelmesi ve samimi olması önemlidir.

Dilekleriniz için şükredin ve dileklerinizin kabul olması için dua edin. TUZ YİYİP EVLENECEĞİ KİŞİYİ GÖRMEK Hıdırellez günlerinde 5 Mayıs günü ve akşamı evinizde yoğurt mayalamak veya mayalı bir yiyecek yapmak evinizin bereketi‬ ve bolluğu için çok uygun bulunur. Eğer bekarlar Hıdırellez gecesi tuz ya da tuzlu ekmek yer ve uykuya yatarsa gece rüyasında gelecekteki eşini gördüğü de rivayetler arasında yer alır. İstanbul'dan girdi 15 ili kaplayacak! Uzmanlardan kritik uyarı! Adana, Edirne, Van, Ağrı, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ...