Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'yı görüntülemek isteyen gazetecilere saldırı! Canlarını zor kurtardılar! "Başınıza daha büyük iş alırsınız!"

ARABAYI TEKMELEDİ!

Ardından da çevredeki evlere seslenip destek istedi.

Bir türlü sakinleşmeyen şahıs evlerin birinden çıkan bir adamla birlikte gazetecilere hakarette bulunup, fiziksel saldırıya devam etti.

Hakaretlere devam eden şahıs, "Başınıza daha büyük iş alırsınız! Bir daha buraya gelmeyin!" diyerek tehditler savurdu. Şahıs, canlarını zor kurtaran gazetecilerin araçlarını da tekmeledi.

SERENAY SALDIRIYI KINADI

Açıklama yapan Sarıkaya'nın menajeri: Yaşanan olayla ilgili Serenay Sarıkaya'nın konuya dair haberinin ve ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN