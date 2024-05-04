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Marco Reus'un yeni adresi Süper Lig mi? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor detayı! Transferde bomba patlayabilir...

12 yıllık Borussia Dortmund kariyerini noktalama kararı alan Marco Reus, transferin de gözdesi haline geldi. Özellikle ülkesindeki takımların yanı sıra Süper Lig'den kendisine bir ilgi söz konusu. Galatasaray'ın bu sürece dahil olması beklenmezken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine girmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 09:47 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 10:18
Marco Reus’un yeni adresi Süper Lig mi? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor detayı! Transferde bomba patlayabilir...

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Dünyanın en önemli oyuncularından biri olduğu dönemde Lewandowski ile uyumu dillere dolanan Marco Reus, uzun süren Dortmund kariyerini noktalıyor. 12 yıl boyunca sarı siyahlı ekibin formasını giyen 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu. Türkiye'den kısa süre önce kendisine yakın bir ilgi vardı. Bu durum futbol kamuoyunu da heyecanlandıracak bir noktaya geldi. Peki, Marco Reus Süper Lig'e gelecek mi? Detaylar haberimizde...

AYRILACAĞINI DUYURDU

Alman futbolcu Marco Reus yaptığı açıklamada "Kulübüm Borussia Dortmund'da geçirdiğim bu özel zaman için inanılmaz derecede minnettarım ve gurur duyuyorum. Hayatımın yarısından fazlasını bu kulüpte geçirdim ve her günden keyif aldım, ancak elbette zor anlar da oldu. Bugün bunun olacağını zaten biliyorum. Sezon sonunda veda etmek zor. Aklımızda büyük bir hedef var ve bunu hep birlikte başarmak istiyoruz." dedi.

Marco Reus Türk kulüplerinin de listesindeMarco Reus Türk kulüplerinin de listesinde

TEKRAR ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Genel müdür Hans-Joachim Watzke, 34 yaşındaki eski milli oyuncunun başarılarını anarak şunları söyledi: "Marco Reus bu kulüpteki en büyük oyunculardan biri. Dortmund'da doğdu, neredeyse on yıl boyunca altyapı takımımızda oynadı, On iki yıldır profesyonellerle birlikteydi ve uzun süre takımımızın kaptanıydı. Borussia Dortmund'la bağlantısı olağanüstü. Profesyonel kariyerinden sonra BVB'ye döneceğini çok umuyoruz, çünkü Dortmund'da onu bekleyen yeterince heyecan verici görev var.

Marco Reus'un yeni adresi merakla bekleniyorMarco Reus'un yeni adresi merakla bekleniyor

14 GOLDE ADI VAR

Sözleşmesi bittikten sonra kulübünden ayrılacak olan Marco Reus, bu sezon 37 karşılaşmaya çıktı. 1991 dakika sahada kalırken bu süre 22 maça denk geldi. forma şansı buludğu anlarda 7 gol atıp 7 de asist yapmayı başardı. Bundesliga'da takımı adına 9 kez skor tabelasının değişmesinde pay sahibi oldu. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gözüküyor.

Marco Reus için Trabzonspor devredeydiMarco Reus için Trabzonspor devredeydi

MARCO REUS SÜPER LİG'E Mİ GELİYOR?

Alman futbolcunun takımdan ayrılacağını duyurması üzerine Süper Lig takımlarını da hareketli günler bekliyor. Devre arası transfer döneminde Thomas Meunier'i kadrosuna katan Trabzonspor, yıldız isme de talip oldu. Ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe de Dries Mertens modelini takımlarına kazandırarak şampiyonluk adına önemli bir adım atmak amacında. Çetin savaşın galibinin kim olacağı şimdiden merak konusu.

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