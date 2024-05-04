Dilan Polat cezaevinde intihara mı kalkıştı? Şarkıcı Hatice açtı ağzını yumdu gözünü: Tribünlere oynuyor

Engin Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat da haberleri doğruladı. Şükran Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile haberlerin doğru olduğunu ve Dilan Polat'ın mahkeme sonrasında kendine zarar verdiğini açıkladı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından Dilan Polat'ın intihara kalkıştığı yönündeki haberlere şarkıcı Hatice'den de dikkat çeken bir tepki geldi.

Dilan Polat'ın tribünlere oynadığını söyleyip "asla canına kıymaz" diyen Hatice şu yorumu yaptı: Bu kadın dışarıda sergileyeceği şatafatlı günlerin hesabını yapıyordur içerde adım kadar eminim asla canına kıymaz trübünlere oynamıyorsa adımı değiştiririm çocuklarına bu zulmü yapan kadın benim gözümde caniden başka bir şey değildir.

TIRNAKLARI İLE KENDİNE ZARAR VERDİ

Dilan Polat hakkındaki iddialar almış başını giderken Gazeteci Emrullah Erdinç, ünlü fenomenin kendine zarar verdiği iddialarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Erdinç, Dilan Polat'ın intihar etmediğini ve yalnızca tırnakları ile kendi vücuduna zarar verdiğini açıkladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN