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Dilan Polat cezaevinde intihara mı kalkıştı? Şarkıcı Hatice açtı ağzını yumdu gözünü: Tribünlere oynuyor

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezininin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat'ın tutukluluğunun devam etmesi kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası Polat'ın dayanamayıp sinir krizi geçirdiği ve intihara kalkıştığı iddia edildi. Söylentileri Dilan Polar'ın kayınvalidesi Şükran Polat doğruladı. Öte yandan şarkıcı Hatice, intihar iddiaları hakında 'tribünlere oynuyor' yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 11:01 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 11:20
Dilan Polat cezaevinde intihara mı kalkıştı? Şarkıcı Hatice açtı ağzını yumdu gözünü: Tribünlere oynuyor

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Kasım ayının ilk günlerinden bu yana cezaevinde yatan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ruh sağlığının iyi olmadığı yönünde haberler gelmeye devam ediyor.

Dilan Polat ile Engin PolatDilan Polat ile Engin Polat

Polat, en son 25 Nisan tarihinde Banu Parlak'ın davasında görüldü.

Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan isimlerden olan Dilan Polat'ın duruşma salonuna ağlayarak geldiği, mahkemeki kızının elini tutmaya çalıştığı ve ara karardan sonra sinir krizi geçirdiğini öğrenildi.

BARIŞ BOYUN DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ
Polat'a bir darbe de dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki Barış Boyun'un örgüt davasıyla birleştirilmesi ile geldi.


Tutukluluğun devamı yönünde verilen karardan sonra bir kez daha sinir krizi geçirdiği iddia edilen Dilan Polat'ın Silivri cezaevinde intihara kalkıştığı haberleri magazin gündemini salladı.

Engin Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat da haberleri doğruladı.

Şükran Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile haberlerin doğru olduğunu ve Dilan Polat'ın mahkeme sonrasında kendine zarar verdiğini açıkladı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından Dilan Polat'ın intihara kalkıştığı yönündeki haberlere şarkıcı Hatice'den de dikkat çeken bir tepki geldi.

Şarkıcı Hatice.

Dilan Polat'ın tribünlere oynadığını söyleyip "asla canına kıymaz" diyen Hatice şu yorumu yaptı:

Bu kadın dışarıda sergileyeceği şatafatlı günlerin hesabını yapıyordur içerde adım kadar eminim asla canına kıymaz trübünlere oynamıyorsa adımı değiştiririm çocuklarına bu zulmü yapan kadın benim gözümde caniden başka bir şey değildir.

TIRNAKLARI İLE KENDİNE ZARAR VERDİ
Dilan Polat hakkındaki iddialar almış başını giderken Gazeteci Emrullah Erdinç, ünlü fenomenin kendine zarar verdiği iddialarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Erdinç, Dilan Polat'ın intihar etmediğini ve yalnızca tırnakları ile kendi vücuduna zarar verdiğini açıkladı.

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