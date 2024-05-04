Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın aşk pozları sosyal medyayı salladı! Beyaz gecenin prensesi öpmelere doyamadı

2016 yılında dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ikiliden Kobal, Ezel'in yönetmeni Cem Karcı'nın 'Beyaz Gece' konseptli doğum günü partisinden romantik aşk pozları paylaşmayı ihmal etmedi. İşte olay olan o pozlar...
2016'da yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, mutlu evliliklerini 2020'de dünyaya gelen ilk çocukları Lalin ve 2022'de dünyaya gözlerini açan kızları Leyla ile taçlandırmıştı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMAYI İHMAL ETMİYOR
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu birlikteliği süren Sinem Kobal, zaman zaman mutlu aile pozlarını da sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyor.