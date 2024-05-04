Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın aşk pozları sosyal medyayı salladı! Beyaz gecenin prensesi öpmelere doyamadı

2016 yılında dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ikiliden Kobal, Ezel'in yönetmeni Cem Karcı'nın 'Beyaz Gece' konseptli doğum günü partisinden romantik aşk pozları paylaşmayı ihmal etmedi. İşte olay olan o pozlar...