Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın kızı da kendi gibi oyuncuymuş! Can Yaman ve Özge Gürel'le aynı dizide...

Türk Sineması denince yapı taşları arasında yer alan güzel oyuncu Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Sultan gibi yapımlarda adını altın harflerle yazdırdı. 28 Haziran 1945 yılında dünyaya gelen Türkan Şoray, 1983'de gönlünü kaptırdığı Cihan Ünal ile nikah masasına oturdu. 1984 yılında anneliği tadan Türkan Şoray'ın kızı da annesinin izinden geliyor. Meğer güzeliğiyle de annesine çeken Türkan Şoray'ın kızı Can Yaman ile aynı dizide rol almış. İşte Türkan Şoray'ın kızı...