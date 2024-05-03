Pınar Altuğ'un ilk kez nikah masasına oturduğu eşine bakın! Ayrılık hikayeleri şoke etti! Yağmur Atacan'dan önce...

1

Ekranların sevilen yüzü ve "Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Instagram'da 1.6 milyon kişi tarafından takip edilen Altuğ, özel hayatıyla hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Şu anda Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ'un, 2000 yılında da evlilik tecrübesi yaşamış olduğu ortaya çıktı. İşte, güzel oyuncunun sadece üç yıl süren ilk evliliği ve ayrılık sürecine dair detaylar...