Pınar Altuğ'un ilk kez nikah masasına oturduğu eşine bakın! Ayrılık hikayeleri şoke etti! Yağmur Atacan'dan önce...

Ekranların vazgeçilmez dizisi Çocuklar Duymasın'da Meltem rolünü oynayan başarılı oyuncu Pınar Altuğ paylaşımlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'un hayranları güzel oyuncunun özel hayatı ile ilgili her detayı merak ediyor. Şimdilerde Yağmur Atacan ile mutlu evliliği olan Pınar Altuğ meğer 2000 yılında da nikah masasına oturmuş. İşte Pınar Altuğ'un yalnızca 3 sene evli kaldığı eski eşi ve ayrılık hikayeleri...
Ekranların sevilen yüzü ve "Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Instagram'da 1.6 milyon kişi tarafından takip edilen Altuğ, özel hayatıyla hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Şu anda Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ'un, 2000 yılında da evlilik tecrübesi yaşamış olduğu ortaya çıktı. İşte, güzel oyuncunun sadece üç yıl süren ilk evliliği ve ayrılık sürecine dair detaylar...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ magazin gündeminin yakın markajında.
Sosyal medyada 1.6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, yaptığı her paylaşımla çok konuşulmaya devam ediyor.