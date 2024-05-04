Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Bugünlerde kontrolü biraz kaybedebilir pasif agresif durumun bir miktar dışına çıkarak kendinizi biraz sert bir dille ifade edebilirsiniz.
BOĞA
Taşınmak gibi bir planınız varsa süreci ötelemenizde fayda var. İş değişikliği veya rotasyon sürecinde iseniz bu süreci mümkün olduğunca erteleyin.
İKİZLER
Bu aralar duygusal konulara önem verebilirsiniz bu konularda atılım yapmamalısınız. Kusurlarınız yüzünüze vurulabilir, gergin olabilirsiniz.
YENGEÇ
Sağlık açısından tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var. Bitmek bilmeyen bazı angarya işleriniz bugünlerde tekrar su yüzüne çıkabilir.
ASLAN
Kolay sinirlenen yapınız olmasa da nezaketsiz kişilerle başa çıkmanız gerekebilir. Stresin yan etkisi olarak ufak kazalara dikkat etmelisiniz.
BAŞAK
Son zamanlarda kredi kullanmak gibi bir niyetiniz varsa iptal etmenizde fayda var çünkü maddi kaynaklarınızın daralacağı bir sürece giriyorsunuz.
TERAZİ
Yaptığınız işler fark yarattığı için etrafınızdakilerin kıskançlıklarını hissedebilirsiniz.
Nazarlar etkilenmemek için titreşiminizi yüksek tutmanız önemli.
AKREP
Elektronik eşyalarınızla ilgili problem yaşayabilirsiniz.
Birikmişinizi iyi kullanmaya ve zorunda olmadıkça harcama yapmamaya özen göstermelisiniz.
YAY
Günün ilk saatlerine verimli ve mutlu girseniz de akşam saatlerine yaklaşırken başka insanların etkileri ile cebelleşebilirsiniz.
Sakin olup sıkıntılara odaklanın.
OĞLAK
Bugünlerde hiçbir şeye karışmak istemezken kendinizi olaylar içinde bulabilir ya da bazı tedirginliklerinizden ötürü bastırılmış öfke hissedebilirsiniz.
KOVA
Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisindesiniz.
Çek-senet hesaplamalarınıza, gelir gider dengenize çok dikkat etmelisiniz.
BALIK
Ortaklığınızla alakalı dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.
Kendinizi şartlamayın ancak kendinizin de farkında olacağınız bir süreç benimseyin.