Hem sapık hem terörist | İsveç’te mide bulandıran olay! PKK’nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz ederken yakalandı

Kuzey Avrupa ülkesi İsveç, Helsingborg şehrindeki PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner'in skandalını konuşuyor.
Kuzey Avrupa ülkesi İsveç, Helsingborg şehrindeki PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner'in skandalını konuşuyor.
SAPKIN TERÖRİST ATA TECAVÜZ ETTİ
İsveç medyasının aktardığına göre, İsveç'teki terör örgütü PKK destekçisi derneklerden birinin sözde yetkililerinden olan Öner, Helsingborg'daki ahırda bir ata tecavüz etti.
ÜÇ GÜN ÖNCE YİNE YAKALANMIŞTI
Üç gün sonra polis onu ahırda başka bir ata ikinci kez tecavüz etmeye çalışırken yakalandı.
POLİSLERE BIÇAKLA SALDIRDI! 30 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Terörist Öner'in tutuklanmaya karşı koyup polise bıçakla saldırdı.
Alçak terörist Öner'in mahkemeye çıkartılması ve çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor.