Hem sapık hem terörist | İsveç’te mide bulandıran olay! PKK’nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz ederken yakalandı

SAPKIN TERÖRİST ATA TECAVÜZ ETTİ İsveç medyasının aktardığına göre, İsveç'teki terör örgütü PKK destekçisi derneklerden birinin sözde yetkililerinden olan Öner, Helsingborg 'daki ahırda bir ata tecavüz etti.





ÜÇ GÜN ÖNCE YİNE YAKALANMIŞTI

Üç gün sonra polis onu ahırda başka bir ata ikinci kez tecavüz etmeye çalışırken yakalandı.