Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı

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FARKLILAŞTIRILMIŞ ÜRÜN SATIŞI DEVAM EDECEK

EPDK'nin benzin ve motorin fiyatları hususunda attığı adım bazı araç sahipleri farklılaştırılmış ürün isimleri de ortadan kalkacak şeklinde yorumlanmıştı.