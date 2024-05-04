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Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatları için çok önemli bir karara imza attı. Buna göre VMax, Vpro gibi ifadelerle daha yüksek fiyata satılan benzin ve motorin için tek fiyat dönemini başlattı. Karar, Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yer aldı. Uygulama, 15 Mayıs'ta başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 08:56 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 16:19
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan yeni Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı gereğince, 15 Mayıs itibarıyla katkılı motorin ve benzin için fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak.

Akaryakıt fiyatlarında tek fiyat dönemi!

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÜRÜN SATIŞI DEVAM EDECEK
EPDK'nin benzin ve motorin fiyatları hususunda attığı adım bazı araç sahipleri farklılaştırılmış ürün isimleri de ortadan kalkacak şeklinde yorumlanmıştı.

Söz konusu karara göre farklılaştırılmış ürün satışı, ismi ile devam edecek. Ancak farklılaştırılmış olsun olmasın motorinde tek fiyat, benzin de tek fiyat olacak.

Katkılı ürün adı altında farklı bir fiyat uygulanmayacak.

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