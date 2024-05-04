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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 22:14 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 22:14

İZLE I Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırı! İşte o anlar...

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde müzik malzemelerini hafif ticari aracına yükleyen vatandaşa gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilden inerek saldırıyı gerçekleştiren şahıs daha sonrasında aracına binerek bölgeden hızla uzaklaştı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde müzik malzemelerini park halindeki hafif ticari aracına yükleyen M.T., silahlı saldırıya uğradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde bekleyen otomobilden inen şahsın, müzik malzemelerini hafif ticari araca taşıyan M.T.'nin yanına kadar silahla koşması ve ateş açtıktan sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaşması yer aldı. Olay esnasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panikte görüntülere yansıdı.

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