İZLE I Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırı! İşte o anlar...

Olay, saat 18.15 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde müzik malzemelerini park halindeki hafif ticari aracına yükleyen M.T., silahlı saldırıya uğradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçtı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde bekleyen otomobilden inen şahsın, müzik malzemelerini hafif ticari araca taşıyan M.T.'nin yanına kadar silahla koşması ve ateş açtıktan sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaşması yer aldı. Olay esnasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panikte görüntülere yansıdı.