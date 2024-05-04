47'lik Demet Şener spor salonundan paylaştı! Lacivert taytıyla planka durdu genç kızlara taş çıkardı! İşte o anlar...

Demet Şener 2005 yılında gönlünü kaptırdığı İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturdu. Ancak çift 2018 yılında birlikteliklerini sonlandırdı. Ancak ikili arasında sular bir türlü durmak bilmedi. Nafaka yüzünden sık sık magazin gündemine düşen Demet Şener bu kez spor salonundaki görüntüleriyle çok konuşuldu. Spor yaptığı anları paylaşan Şener, adeta genç kızlara taş çıkardı.
Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.
2018 yılında biten evlilik sonrası çift sık sık nafaka haberleriyle gündeme geldi.
Ancak deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı her hareketle de çok konuşulmaya devam etti.