PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

47'lik Demet Şener spor salonundan paylaştı! Lacivert taytıyla planka durdu genç kızlara taş çıkardı! İşte o anlar...

Demet Şener 2005 yılında gönlünü kaptırdığı İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturdu. Ancak çift 2018 yılında birlikteliklerini sonlandırdı. Ancak ikili arasında sular bir türlü durmak bilmedi. Nafaka yüzünden sık sık magazin gündemine düşen Demet Şener bu kez spor salonundaki görüntüleriyle çok konuşuldu. Spor yaptığı anları paylaşan Şener, adeta genç kızlara taş çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 19:14 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 19:26
47’lik Demet Şener spor salonundan paylaştı! Lacivert taytıyla planka durdu genç kızlara taş çıkardı! İşte o anlar... 1

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.

47’lik Demet Şener spor salonundan paylaştı! Lacivert taytıyla planka durdu genç kızlara taş çıkardı! İşte o anlar... 2

2018 yılında biten evlilik sonrası çift sık sık nafaka haberleriyle gündeme geldi.

Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı!

47’lik Demet Şener spor salonundan paylaştı! Lacivert taytıyla planka durdu genç kızlara taş çıkardı! İşte o anlar... 3

Ancak deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı her hareketle de çok konuşulmaya devam etti.

SON DAKİKA