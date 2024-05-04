4 Mayıs THY Emlak Konut kura sonucu ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI! 1+1, 2+1, 3+1 Arnavutköy, Yenişehir...

Kura çekilişi için geri sayım başladı. Emlak Konut Yenişehir Evleri için heyecanla beklenen kura çekilişi tarihini ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy'de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesinde ilk iki etabının kuraları 4 Mayıs günü saat 10.00'da çekildi. Kura çekimi ise Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor.

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Kura çekilişleri tamamlandı. İsim listesi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI YAYINI