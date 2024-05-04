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4 Mayıs THY Emlak Konut kura sonucu ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI! 1+1, 2+1, 3+1 Arnavutköy, Yenişehir...

İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuranlar için umut verici bir proje olan Emlak Konut Yenişehir Evleri'nde heyecan dorukta. Geçtiğimiz yıl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut iş birliğiyle başlatılan bu proje, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle 1+1, 2+1 ve 3+1 daireleriyle dikkat çekiyor. Emlak Konut Yenişehir Evleri, modern ve konforlu konutlarıyla, İstanbul'daki konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Özellikle de, cazip peşinat ve ödeme koşulları, bu projeyi ev sahibi olmayı hayal eden birçok kişi için önemli bir fırsat haline getiriyor. THY Emlak Konut kura sonuçları ve isim listesi canlı belli oldu. İşte Arnavutköy, Yenişehir'deki 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle ilgili son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 16:43 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 17:37
4 Mayıs THY Emlak Konut kura sonucu ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI! 1+1, 2+1, 3+1 Arnavutköy, Yenişehir...

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Kura çekilişi için geri sayım başladı. Emlak Konut Yenişehir Evleri için heyecanla beklenen kura çekilişi tarihini ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy'de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesinde ilk iki etabının kuraları 4 Mayıs günü saat 10.00'da çekildi. Kura çekimi ise Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor.

THY EMLAK KONUT TC KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekilişleri tamamlandı. İsim listesi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI YAYINI

2+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.592.000 TL

Peşinat (%20): 518.400 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.088.000 TL

Peşinat (%20): 417.600 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL

3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 3.672.000 TL

Peşinat (%20): 734.400 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL

THY Emlak Konut sonuçları açıklandı mı, ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları 2024! Arnavutköy Yenişehir Konutları kura sonuçları isim listesi!
THY Emlak Konut sonuçları açıklandı mı, ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları 2024! Arnavutköy Yenişehir Konutları kura sonuçları isim listesi!
2024 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi ve saati açıklandı
2024 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi ve saati açıklandı

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