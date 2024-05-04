4 Mayıs THY Emlak Konut kura sonucu ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI! 1+1, 2+1, 3+1 Arnavutköy, Yenişehir...

Kura çekilişi için geri sayım başladı. Emlak Konut Yenişehir Evleri için heyecanla beklenen kura çekilişi tarihini ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
Kura çekilişi için geri sayım başladı. Emlak Konut Yenişehir Evleri için heyecanla beklenen kura çekilişi tarihini ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy'de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesinde ilk iki etabının kuraları 4 Mayıs günü saat 10.00'da çekildi. Kura çekimi ise Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak.
Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor.
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Kura çekilişleri tamamlandı. İsim listesi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI YAYINI
2+1 DAİRE ÖDEME PLANI
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 2.592.000 TL
Peşinat (%20): 518.400 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
1+1 DAİRE ÖDEME PLANI
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 2.088.000 TL
Peşinat (%20): 417.600 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL
3+1 DAİRE ÖDEME PLANI
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 3.672.000 TL
Peşinat (%20): 734.400 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL