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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.75 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.53
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %57.43
YAKUP FIRAT 30 %0.57 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %61.71
SERHAT BARBAROS 536 %3.21 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %66.38
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %73.44
ZEYNEP UZUN 29 %0.24 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %77.87
TAHA GÜNEŞ 36 %0.59 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %40.68
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %82.18
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.26
CENGİZHAN ARSLANTÜRK 7 %0.17 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %89.66
DOĞUKAN ÖZSOY 9 %0.15 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %66.40
ABDULLAH EMRE AZİM 53 %0.59 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %63.83
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %57.67
ABDULHAMİT UZUN 2979 %6.92 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %58.95
MUHAMMED AKBEY 63 %0.88 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %51.69
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %39.77
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %68.35
SERDAR KÖKSAL 40 %0.66 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %75.86
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %64.86
KASIM ÇELEBİ 2796 %5.72 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı