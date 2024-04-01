|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMA VURGUN
|1
|%0.05
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİFAT UZ
|54
|%0.48
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHAR YILMAZ UZ
|5
|%0.19
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TİRYAKİ
|5
|%0.30
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVİN YÜCE
|1104
|%0.95
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET KESKİNKILIÇ
|52
|%0.47
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ENES ÖZDEMİR
|5
|%0.07
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN UZ
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİL DİNÇ
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|OSMAN ÇEVİK
|0
|%0
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF EMRE KONUKCU
|0
|%0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN DEMİRTAŞ
|5
|%0.32
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMHUR DOĞANGÜL
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AŞILIOĞLU
|1
|%0.08
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN BİLEN
|0
|%0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KOYUNCU
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN SARIGÜL
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALBAYRAK
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN COŞAR
|0
|%0
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