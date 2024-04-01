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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:25
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.69
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.95 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.95
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA VURGUN 1 %0.05 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİFAT UZ 54 %0.48 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHAR YILMAZ UZ 5 %0.19 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TİRYAKİ 5 %0.30 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVİN YÜCE 1104 %0.95 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET KESKİNKILIÇ 52 %0.47 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ENES ÖZDEMİR 5 %0.07 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN UZ 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
NAİL DİNÇ 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
OSMAN ÇEVİK 0 %0 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF EMRE KONUKCU 0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN DEMİRTAŞ 5 %0.32 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
CUMHUR DOĞANGÜL 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AŞILIOĞLU 1 %0.08 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN BİLEN 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KOYUNCU 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN SARIGÜL 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALBAYRAK 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN COŞAR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı