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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %38.71
0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %79.17
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %85.37
SİNAN KORKUT 262 %1.01 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı