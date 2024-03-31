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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.95
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.74
Şırnak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %52.94
ELİF EYLÜL TATAR 135 %7.02 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %32.27
ABDULCEBBAR UÇAR 10 %0.06 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERİF ÖZKAPLAN 0 %0 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %8.77
MEHMET EMİN TATAR 9 %0.89 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %55.48
0 %0 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %17.86
BEYZA TATAR 99 %1.26 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %85.19
PINAR ÖZKAPLAN 164 %3.52 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %9.09
0 %0 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TATAR 0 %0 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı