|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %52.94
|ELİF EYLÜL TATAR
|135
|%7.02
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %32.27
|ABDULCEBBAR UÇAR
|10
|%0.06
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GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİF ÖZKAPLAN
|0
|%0
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %8.77
|MEHMET EMİN TATAR
|9
|%0.89
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %55.48
|0
|%0
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %17.86
|BEYZA TATAR
|99
|%1.26
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ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %85.19
|PINAR ÖZKAPLAN
|164
|%3.52
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %9.09
|0
|%0
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FINDIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TATAR
|0
|%0
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HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KASRİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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