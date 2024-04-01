|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM ERFİDAN
|73
|%0.33
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER ÇAĞRI YALÇIN
|32
|%0.38
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHA CEM ZORLU
|128
|%0.37
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÜRKAN KILIÇ
|669
|%1.29
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAFAK ATEŞ
|3355
|%1.97
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRKAN YILMAZBERK
|98
|%0.35
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM GERİŞ
|509
|%1.59
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜJDAT ALPTEKİN
|40
|%0.33
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZKAN
|13
|%0.17
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZEN BAHÇE
|58
|%0.36
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL UÇAR
|92
|%0.51
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FERİT KARAMERCAN
|908
|%1.28
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL MURAT KARA
|64
|%0.36
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİRDES ESMER
|1205
|%1.29
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KAYHAN
|912
|%1.28
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUBİLAY BAHÇE
|49
|%0.38
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDUKADİR ULAŞ ZORLU
|29
|%0.35
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