|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK CANKURT
|30
|%0.26
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.83
|ALİCAN LOPOĞLU
|1242
|%1.23
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.29
|MEHMET ZAKİR GÖKSEVER
|333
|%0.51
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %93.81
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN MERT METE
|67
|%0.28
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %86.81
|TÜMEN AYDIN
|87
|%0.33
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %96.73
|MEHMET ANIL KORKMAZ
|1387
|%1.40
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPEREN TERZİOĞLU
|980
|%2.68
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %99.74
|GÖRKEM PARLAK
|959
|%1.00
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
|TANSEL GÜNEŞ
|318
|%0.47
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
|MEHMET DEMİRLEK
|1203
|%1.20
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.49
|OSMAN KILIÇ
|2244
|%1.54
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