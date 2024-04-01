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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.65
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.00 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.71
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK CANKURT 30 %0.26 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.83
ALİCAN LOPOĞLU 1242 %1.23 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.29
MEHMET ZAKİR GÖKSEVER 333 %0.51 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %93.81
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN MERT METE 67 %0.28 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %86.81
TÜMEN AYDIN 87 %0.33 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %96.73
MEHMET ANIL KORKMAZ 1387 %1.40 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPEREN TERZİOĞLU 980 %2.68 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %99.74
GÖRKEM PARLAK 959 %1.00 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
TANSEL GÜNEŞ 318 %0.47 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
MEHMET DEMİRLEK 1203 %1.20 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.49
OSMAN KILIÇ 2244 %1.54 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı