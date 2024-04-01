|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN TULGAN
|5
|%0.25
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN KILIÇ
|64
|%0.48
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN HARUN TUT
|3
|%0.11
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFER AKI
|2
|%0.31
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR ERALP
|11
|%0.34
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKAY BAYRAK
|599
|%0.59
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED NECMİ DEMİRTAŞ
|7
|%0.23
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUBİLAY EREN YILMAZ
|14
|%0.51
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