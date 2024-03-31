|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HÜSEYİN AVNİ BORLUK
|36
|%0.72
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %47.31
|SEMİH ERSÖZ
|431
|%0.53
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %25.35
|HÜSAMETTİN BALTA
|1260
|%2.03
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %72.06
|UMUT BASMACI
|1698
|%1.05
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %69.93
|RAMAZAN BARIŞKAN
|3998
|%1.52
|Detay
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %71.71
|ULAŞ ÖZTÜRK
|2279
|%1.00
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %26.25
|TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU
|887
|%2.66
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.40
|EĞEULAŞ AKBULUT
|3099
|%1.78
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %83.82
|TARKAN GÜLER
|1403
|%1.09
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %45.61
|ALP İLTER SÜME
|695
|%1.53
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %62.41
|BOZKURT ATAKAN ATLI
|872
|%0.95
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %78.90
|ÖZCAN AKSU
|1399
|%0.87
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %69.48
|SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL
|1025
|%1.22
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %79.25
|YAŞAR ÖZTÜRK
|1806
|%1.49
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %87.31
|MUZAFFER KARIŞIK
|82
|%0.18
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %65.02
|HAŞİM YALÇIN
|1616
|%1.51
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %65.16
|VEHBİ ŞÜKRANLI
|2499
|%1.71
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %53.61
|EMİN TAŞKAN
|2546
|%1.06
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %48.08
|BORA GÖKTEPE
|1447
|%1.28
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %41.85
|HANDE KARACASU
|1451
|%1.83
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %54.08
|ERHAN ŞEN
|2539
|%1.81
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %77.44
|ALİCAN YILMAZ
|533
|%0.48
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.40
|TUĞRUL KİHTİR
|1833
|%2.13
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %69.20
|KUBİLAY DAĞLAR
|3311
|%1.97
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %70.24
|KEMAL ALPER ÜRÜNKER
|2850
|%1.42
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %56.83
|EMRE MET
|2750
|%1.16
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %57.44
|SİBEL ZEREN
|4048
|%2.31
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %75.50
|KÜRŞAT DAĞ
|110
|%0.03
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %52.24
|MEHMET AKİF CENKCİ
|1124
|%0.83
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %45.35
|SEYHAN KAYA
|1142
|%1.25
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %90.84
|UĞUR YENİSU
|153
|%0.54
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %44.49
|MURAT DEMİRKOL
|218
|%0.46
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %43.46
|MERT KARACULA
|1140
|%1.81
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %67.27
|NEŞE YALÇIN
|544
|%0.46
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %62.07
|ARZU DURAK
|2795
|%1.62
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %69.14
|AKIN GÜRKAN
|1961
|%1.75
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %52.13
|JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU
|4678
|%2.21
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %60.22
|NURSEL ÇELİKOK
|1437
|%0.79
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %78.83
|AYDEMİR ALIÇLAR
|1746
|%1.61
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