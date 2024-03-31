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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:50
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%66.85
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.79
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
HÜSEYİN AVNİ BORLUK 36 %0.72 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %47.31
SEMİH ERSÖZ 431 %0.53 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %25.35
HÜSAMETTİN BALTA 1260 %2.03 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %72.06
UMUT BASMACI 1698 %1.05 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %69.93
RAMAZAN BARIŞKAN 3998 %1.52 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %71.71
ULAŞ ÖZTÜRK 2279 %1.00 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %26.25
TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU 887 %2.66 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.40
EĞEULAŞ AKBULUT 3099 %1.78 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %83.82
TARKAN GÜLER 1403 %1.09 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %45.61
ALP İLTER SÜME 695 %1.53 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %62.41
BOZKURT ATAKAN ATLI 872 %0.95 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %78.90
ÖZCAN AKSU 1399 %0.87 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %69.48
SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL 1025 %1.22 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %79.25
YAŞAR ÖZTÜRK 1806 %1.49 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %87.31
MUZAFFER KARIŞIK 82 %0.18 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %65.02
HAŞİM YALÇIN 1616 %1.51 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %65.16
VEHBİ ŞÜKRANLI 2499 %1.71 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %53.61
EMİN TAŞKAN 2546 %1.06 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %48.08
BORA GÖKTEPE 1447 %1.28 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %41.85
HANDE KARACASU 1451 %1.83 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %54.08
ERHAN ŞEN 2539 %1.81 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %77.44
ALİCAN YILMAZ 533 %0.48 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.40
TUĞRUL KİHTİR 1833 %2.13 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %69.20
KUBİLAY DAĞLAR 3311 %1.97 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %70.24
KEMAL ALPER ÜRÜNKER 2850 %1.42 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %56.83
EMRE MET 2750 %1.16 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %57.44
SİBEL ZEREN 4048 %2.31 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %75.50
KÜRŞAT DAĞ 110 %0.03 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %52.24
MEHMET AKİF CENKCİ 1124 %0.83 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %45.35
SEYHAN KAYA 1142 %1.25 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %90.84
UĞUR YENİSU 153 %0.54 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %44.49
MURAT DEMİRKOL 218 %0.46 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %43.46
MERT KARACULA 1140 %1.81 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %67.27
NEŞE YALÇIN 544 %0.46 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %62.07
ARZU DURAK 2795 %1.62 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %69.14
AKIN GÜRKAN 1961 %1.75 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %52.13
JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU 4678 %2.21 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %60.22
NURSEL ÇELİKOK 1437 %0.79 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %78.83
AYDEMİR ALIÇLAR 1746 %1.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı