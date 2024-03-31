|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %35.69
|MEHMET ÖZKANER
|621
|%1.15
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %28.34
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|55
|%0.47
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %71.88
|ÖZGÜN ÖLEKLİ
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|ÖMER SÖKER
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %38.87
|DURMUŞ DOYDU
|253
|%0.72
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
|TARIK BERÇEM
|22
|%0.15
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %58.37
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|986
|%1.52
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MUT
Açılan Sandık Oranı %26.26
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %63.75
|ZEYNEL DİNİZ
|551
|%1.08
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %29.67
|ZİYA BATIN ŞENER
|249
|%0.46
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %36.47
|ZİYA ÖZMEN
|413
|%0.68
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.19
|BARIŞ EMENGEN
|843
|%1.80
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