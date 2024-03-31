60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.74 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.44
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %35.69
MEHMET ÖZKANER 621 %1.15 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %28.34
ÇAĞLAR KÖKSEL 55 %0.47 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %71.88
ÖZGÜN ÖLEKLİ 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
ÖMER SÖKER 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %38.87
DURMUŞ DOYDU 253 %0.72 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
TARIK BERÇEM 22 %0.15 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %58.37
ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU 986 %1.52 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %26.26
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %63.75
ZEYNEL DİNİZ 551 %1.08 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %29.67
ZİYA BATIN ŞENER 249 %0.46 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %36.47
ZİYA ÖZMEN 413 %0.68 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.19
BARIŞ EMENGEN 843 %1.80 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı