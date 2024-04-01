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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.54
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.99 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.54
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL SOFU 73 %0.61 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA PEKDEMİR 15 %0.32 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ŞAHİN 57 %0.61 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SOYTÜRK 5 %0.16 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMEL ÖZDEMİR 23 %0.40 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRETTİN ÖZDEMİR 649 %0.99 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER ABANUZ 35 %0.63 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %84.44
ADİL PATANOĞLU 24 %0.27 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %80.95
MAHMUT DİZDAROĞLU 9 %0.25 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı