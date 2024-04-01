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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.54
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.50
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %93.01
OSMAN YILMAZ 542 %1.81 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %94.21
CEMİL AKKOÇAK 1207 %0.96 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %97.08
MEHMET BURAK GÜRBÜZ 544 %0.95 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %98.77
MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR 335 %1.80 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %98.14
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM YALÇIN 355 %0.51 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAVALLI 154 %0.64 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %67.16
TALİP AŞIK 216 %1.09 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ KIRGIN 1727 %1.46 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %99.18
SERHAN YILDIRIMHAN 2640 %5.05 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KADAYIF 224 %0.93 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %95.54
SALİH SAVAŞLI 255 %0.56 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.64
SUPHİ YILDIZ 178 %0.28 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %95.24
OĞUZ EMRE GÖKAL 197 %0.90 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı