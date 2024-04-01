|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %93.01
|OSMAN YILMAZ
|542
|%1.81
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %94.21
|CEMİL AKKOÇAK
|1207
|%0.96
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %97.08
|MEHMET BURAK GÜRBÜZ
|544
|%0.95
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %98.77
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|335
|%1.80
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %98.14
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM YALÇIN
|355
|%0.51
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAVALLI
|154
|%0.64
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %67.16
|TALİP AŞIK
|216
|%1.09
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ KIRGIN
|1727
|%1.46
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %99.18
|SERHAN YILDIRIMHAN
|2640
|%5.05
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KADAYIF
|224
|%0.93
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %95.54
|SALİH SAVAŞLI
|255
|%0.56
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.64
|SUPHİ YILDIZ
|178
|%0.28
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %95.24
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|197
|%0.90
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