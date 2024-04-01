|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPEREN ÇIRA
|83
|%0.50
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
|ZAFER GÖĞNE
|42
|%0.40
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %99.25
|TUGAY BAŞSAN
|3342
|%2.68
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESER KILIÇ
|94
|%0.71
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %99.24
|SELMA ERSİN SİPER
|1087
|%1.28
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİTAT OYTUN
|965
|%1.86
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇOLAK
|485
|%0.59
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %98.62
|FURKAN DANIŞMAZ
|165
|%0.69
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %98.50
|GÖKNUR GÖĞNE
|3311
|%1.98
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFECAN ÖZTÜRK
|137
|%0.81
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DEVLETHAN
|80
|%0.72
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMİT KILIÇ
|316
|%0.85
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TERME
Açılan Sandık Oranı %99.53
|ERGİN GÜLLÜKAYA
|255
|%0.56
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DİLSİZ
|22
|%0.37
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