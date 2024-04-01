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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.65
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.46 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.98
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPEREN ÇIRA 83 %0.50 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
ZAFER GÖĞNE 42 %0.40 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %99.25
TUGAY BAŞSAN 3342 %2.68 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESER KILIÇ 94 %0.71 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %99.24
SELMA ERSİN SİPER 1087 %1.28 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİTAT OYTUN 965 %1.86 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇOLAK 485 %0.59 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %98.62
FURKAN DANIŞMAZ 165 %0.69 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %98.50
GÖKNUR GÖĞNE 3311 %1.98 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFECAN ÖZTÜRK 137 %0.81 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEVLETHAN 80 %0.72 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMİT KILIÇ 316 %0.85 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.53
ERGİN GÜLLÜKAYA 255 %0.56 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DİLSİZ 22 %0.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı