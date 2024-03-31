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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.95
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.89 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.78
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %31.11
İLKER YİĞİT ÇETİN 1 %0.08 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %13.79
HÜSEYİN TOSUN 11 %2.56 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %2.00
BURAK GÜNDÜZ 2 %0.66 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %15.38
HASAN AKTAŞ 1 %0.20 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
İBRAHİM YILDIRAN 0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
MURAT ULUARABACI 0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
MURAT KOÇAK 0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
UĞUR BAHAR 1 %0.33 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
HALİL GÖBEKLİ 0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %6.35
SELİM DORUK 157 %1.10 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %38.89
UĞUR ÜNSAL 0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %37.68
SELİM ARSLANGİRAY 1 %0.03 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %13.54
MUTLU TEKİN 14 %1.07 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %5.60
DİLEK BAYRAÇ 187 %1.86 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı