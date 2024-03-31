|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %31.11
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|1
|%0.08
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %13.79
|HÜSEYİN TOSUN
|11
|%2.56
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %2.00
|BURAK GÜNDÜZ
|2
|%0.66
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %15.38
|HASAN AKTAŞ
|1
|%0.20
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HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
|İBRAHİM YILDIRAN
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|MURAT ULUARABACI
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
|MURAT KOÇAK
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
|UĞUR BAHAR
|1
|%0.33
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
|HALİL GÖBEKLİ
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %6.35
|SELİM DORUK
|157
|%1.10
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %38.89
|UĞUR ÜNSAL
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %37.68
|SELİM ARSLANGİRAY
|1
|%0.03
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %13.54
|MUTLU TEKİN
|14
|%1.07
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %5.60
|DİLEK BAYRAÇ
|187
|%1.86
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