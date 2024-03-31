|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
|ALPEREN İLHAN
|3
|%0.17
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %54.55
|ERDEM ENGİN
|17
|%0.54
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %80.95
|UFUK YAKA
|6
|%0.13
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %96.64
|MUSTAFA AKSU
|308
|%0.82
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT NURHAT
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN BELLİ
|38
|%2.32
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.17
|SERKAN KONAK
|1607
|%1.84
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
|ABDULLAH ONUR TURAN
|15
|%1.23
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %92.71
|HAMDİ YILMAZ
|99
|%0.44
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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