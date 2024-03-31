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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.84 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.87
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
ALPEREN İLHAN 3 %0.17 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %54.55
ERDEM ENGİN 17 %0.54 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %80.95
UFUK YAKA 6 %0.13 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %96.64
MUSTAFA AKSU 308 %0.82 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT NURHAT 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN BELLİ 38 %2.32 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.17
SERKAN KONAK 1607 %1.84 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
ABDULLAH ONUR TURAN 15 %1.23 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %92.71
HAMDİ YILMAZ 99 %0.44 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı