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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:25
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.69
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ ALTINTAŞ 113 %0.99 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %91.67
0 %0 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU 252 %0.53 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı