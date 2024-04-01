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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:25
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.69
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.96 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.49
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN DURUŞ 1796 %1.72 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM SÖYLEMEZOĞLU 5196 %3.32 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT GÖKTEKİN 478 %1.16 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KURTULAN 84 %0.40 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL 1375 %1.85 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TİMUÇİN GÜVEN 238 %0.67 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAZAL YAKA 204 %1.11 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERKANT ÇELİK 129 %0.67 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MUHAMMET ÇABUK 375 %1.18 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA 66 %0.30 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.85
CEREN BİLİR 2589 %2.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı