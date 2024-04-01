|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURCU KÜNTECİ ÖZKUL
|6968
|%4.79
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY KAĞAN AYVAZ
|764
|%1.36
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜNAL
|669
|%2.47
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELTEM İNCEYER
|908
|%1.85
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYFER AYDIN
|164
|%0.98
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ MAYATUN
|209
|%0.64
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BEYAZKOÇ
|664
|%1.25
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN YAYLA
|61
|%0.71
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM ÇİFTÇİ
|445
|%1.10
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT AKMAN
|101
|%0.60
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH ALTIOK
|156
|%0.89
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE KAŞIK
|87
|%0.45
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT MÜFTÜOĞLU
|229
|%0.88
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHADIR YETİM
|106
|%1.04
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %92.86
|EYÜP GÜZEL
|15
|%0.34
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