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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:10
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%56.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.48 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.61
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %68.53
ÇAĞATAY YURTSEVER 386 %1.32 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %47.66
NAZİR ÇUHADAR 95 %0.94 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %44.83
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %35.15
YAHYA KEMAL AKKURT 626 %1.76 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %34.38
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %58.95
HATİCE KAHRAMAN 196 %0.59 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %60.40
SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN 89 %0.55 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %74.29
MEHMET AKÇİÇEK 11 %0.24 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %46.39
KAMBER HARMANKAYA 2312 %2.34 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %68.31
CENGİZ GÖKÇAM 139 %0.61 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %47.73
SÜLEYMAN ADA DOĞAN 70 %0.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı