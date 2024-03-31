|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %68.53
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|386
|%1.32
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %47.66
|NAZİR ÇUHADAR
|95
|%0.94
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %44.83
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %35.15
|YAHYA KEMAL AKKURT
|626
|%1.76
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %34.38
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %58.95
|HATİCE KAHRAMAN
|196
|%0.59
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %60.40
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|89
|%0.55
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %74.29
|MEHMET AKÇİÇEK
|11
|%0.24
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %46.39
|KAMBER HARMANKAYA
|2312
|%2.34
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %68.31
|CENGİZ GÖKÇAM
|139
|%0.61
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %47.73
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|70
|%0.37
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