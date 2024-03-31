60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.79
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %62.18
0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %92.75
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
ASLI KESMEN 3 %0.06 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %79.24
BEKİR SITKI SARIBEYOĞLU 899 %0.90 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %74.26
0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.70
0 %0 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %84.78
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %62.37
0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %82.00
İSMAİL SARIBAŞ 12 %0.15 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %72.23
TURGUT ŞAHİN 977 %0.97 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı