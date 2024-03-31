|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %62.18
|0
|%0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %92.75
|0
|%0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
|ASLI KESMEN
|3
|%0.06
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %79.24
|BEKİR SITKI SARIBEYOĞLU
|899
|%0.90
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %74.26
|0
|%0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.70
|0
|%0
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %84.78
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %96.88
|0
|%0
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %62.37
|0
|%0
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %82.00
|İSMAİL SARIBAŞ
|12
|%0.15
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %72.23
|TURGUT ŞAHİN
|977
|%0.97
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