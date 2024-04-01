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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.65
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.81
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL AKBUNAR 20 %0.65 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR AKBUNAR 1 %0.07 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR SARI 7 %0.51 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOÇLAR 7 %0.22 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH AŞAN 1 %0.11 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ 12 %0.18 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE TÜLÜOĞLU 66 %0.44 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF MELEK AKTAŞ 5 %0.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.82
SİNAN AŞAN 1532 %1.12 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF PAMUK 3 %0.13 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHA UMUT SOYLU 1 %0.05 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL DOĞAN 118 %0.71 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %99.42
MUSTAFA KEMAL TOPAL 265 %0.62 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı