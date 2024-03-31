|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE İZZET AKBULUT
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA KOÇ
|0
|%0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
|YAŞAR KARAKUŞ
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN EMRE ATAMER
|2
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %54.02
|TOLGA BULUGAN
|116
|%0.52
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %43.48
|0
|%0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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