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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.54
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.90 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.62
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN MOL 75 %0.71 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KİDAY 16 %0.45 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TURALI 4 %0.26 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER PEKMEZLİ 57 %0.55 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUTCAN MERCAN 8 %0.29 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.47
BEDİİ ONAN 2548 %1.90 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRKAN TAHA FERSİZ 147 %0.83 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK KOCAMANOĞLU 86 %0.47 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN DELİ BALTA GÖKTÜRK 5 %0.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı