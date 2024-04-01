|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN MOL
|75
|%0.71
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KİDAY
|16
|%0.45
|Detay
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TURALI
|4
|%0.26
|Detay
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER PEKMEZLİ
|57
|%0.55
|Detay
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUTCAN MERCAN
|8
|%0.29
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.47
|BEDİİ ONAN
|2548
|%1.90
|Detay
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRKAN TAHA FERSİZ
|147
|%0.83
|Detay
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK KOCAMANOĞLU
|86
|%0.47
|Detay
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN DELİ BALTA GÖKTÜRK
|5
|%0.16
|Detay