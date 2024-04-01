60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.54
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.64
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDİNÇ TAHTACI 645 %1.10 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHUN BENLİCAN 1420 %3.08 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
CEMİL ARAS 82 %0.32 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AYDEMİR 3147 %1.84 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %87.04
UĞUR PAÇALI 445 %0.76 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
ERKAN ÖZTÜRK 28 %0.35 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.53
BELGİN ÇİÇEKSEVER 9237 %3.63 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
MUSTAFA DİNÇER 5143 %1.96 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
CAN YAMAN 678 %2.36 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %96.35
SELAHATTİN ERNİŞ 3395 %2.77 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %99.26
SEDAT BATU 181 %0.60 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KAYA 315 %1.53 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
SEMA AYATAR 2935 %3.69 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SENEM ÖCAL 493 %2.19 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.73
SEDAT ÜZEN 7764 %2.86 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH TUNCER YOLDAŞ 38 %0.43 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.46
CENGİZ GÖKBAYRAK 3512 %1.65 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
ÖMER BAŞKAPAN 749 %1.05 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR BOYALICI 46 %0.24 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
ŞEHMUZ KIZILKAYA 72 %0.26 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
SÜLEYMAN ŞENOL 2133 %1.44 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENK CEM ŞAHİN 563 %0.84 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.88
GÖKHAN TAŞ 1900 %1.67 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
BATUHAN BARUT 903 %2.39 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %97.20
MEHMET DAĞLI 421 %0.53 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.07
İNCİ PAKSOY 361 %1.07 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %91.58
SERKAN ESEN 97 %0.44 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
TURHAN GÜRAKSIN 382 %0.75 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %98.35
EMİNE GÖÇAY 1827 %1.54 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %90.00
F. BELMA CAMCI 897 %2.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı