|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDİNÇ TAHTACI
|645
|%1.10
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHUN BENLİCAN
|1420
|%3.08
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|CEMİL ARAS
|82
|%0.32
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AYDEMİR
|3147
|%1.84
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %87.04
|UĞUR PAÇALI
|445
|%0.76
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
|ERKAN ÖZTÜRK
|28
|%0.35
|Detay
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.53
|BELGİN ÇİÇEKSEVER
|9237
|%3.63
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
|MUSTAFA DİNÇER
|5143
|%1.96
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|CAN YAMAN
|678
|%2.36
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %96.35
|SELAHATTİN ERNİŞ
|3395
|%2.77
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %99.26
|SEDAT BATU
|181
|%0.60
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KAYA
|315
|%1.53
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|SEMA AYATAR
|2935
|%3.69
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SENEM ÖCAL
|493
|%2.19
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|SEDAT ÜZEN
|7764
|%2.86
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH TUNCER YOLDAŞ
|38
|%0.43
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|CENGİZ GÖKBAYRAK
|3512
|%1.65
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
|ÖMER BAŞKAPAN
|749
|%1.05
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR BOYALICI
|46
|%0.24
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
|ŞEHMUZ KIZILKAYA
|72
|%0.26
|Detay
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
|SÜLEYMAN ŞENOL
|2133
|%1.44
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENK CEM ŞAHİN
|563
|%0.84
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.88
|GÖKHAN TAŞ
|1900
|%1.67
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|BATUHAN BARUT
|903
|%2.39
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %97.20
|MEHMET DAĞLI
|421
|%0.53
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.07
|İNCİ PAKSOY
|361
|%1.07
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %91.58
|SERKAN ESEN
|97
|%0.44
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
|TURHAN GÜRAKSIN
|382
|%0.75
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %98.35
|EMİNE GÖÇAY
|1827
|%1.54
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URLA
Açılan Sandık Oranı %90.00
|F. BELMA CAMCI
|897
|%2.20
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