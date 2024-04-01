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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİDE ŞİMŞEK 59 %0.82 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLÜFER TOPRAKÇI 1230 %1.75 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİNÇ MUHAMMED 5507 %10.97 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN ÜZÜ 21 %0.46 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞRI ALPEREN AVCI 3461 %2.19 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA GENÇ 210 %0.71 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BIDIRDI 695 %1.34 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHÇET ARI 158 %1.88 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZER DOĞRU 774 %1.75 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET LEVENT SEVİK 1415 %2.03 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE GÜVEN 565 %0.86 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
IŞIL ESGİN 13263 %4.37 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ 73 %0.53 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YAŞAR 513 %1.06 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TUGAY ATEŞ 15440 %3.14 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL DERHAN 280 %0.81 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİT GÜRSOY 13924 %4.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı