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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.56 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.84
Bilecik Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK TOKAY 342 %0.78 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURCU KÜTÜK 13 %0.36 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDİNÇ KARA 2 %0.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL BİGE 555 %1.56 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYBÜKE YÜCE 45 %0.45 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAHRAMAN 22 %0.58 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN DEMİRBAŞ 47 %0.56 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE TURGUT 1 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı