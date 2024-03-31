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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.96
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.41 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.34
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %19.05
ERDAL KIRLI 2 %1.85 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA AKIN 15 %0.86 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %37.39
NURCAN TAŞCI 44 %0.22 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %28.57
HAKAN OĞUZ 11 %0.59 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %7.80
MUSTAFA KARAKAYA 41 %1.97 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %24.44
ABDULLAH AY 39 %1.62 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %3.57
ÜVEYS CAN CAN 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %37.23
TEVFİK ERDOĞAN 116 %1.30 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %6.55
AYSEN BEKDİK 23 %1.09 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %93.75
FATİH ERDEMİR 2 %0.07 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
ALPEREN HATEMOĞLU 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %52.08
MEHMET EYMEN ERDOĞAN 0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %12.33
ÖMER ÖZDEMİR 115 %1.18 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
ÜMİT CAN DEMİRCİ 3 %0.05 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %12.77
AHMET ONUR TEKİN 2 %0.37 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %45.00
HASAN BAŞLAMİŞLİ 2 %0.15 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %52.08
MUSTAFA YILDIZ 108 %2.21 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %14.86
SAVAŞ TURAN 17 %0.42 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %18.63
MEHMET DEMİREL 18 %0.78 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %5.47
SÖZGE ÖZBEK 17 %1.26 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %5.41
MUHSİN CİVCİK 312 %3.57 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %10.61
ŞAHİN GÜNKAYA 4 %0.27 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %7.54
EMİNE BİNNUR BULGAN 528 %4.29 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %10.39
GÜLLALE KÖZ 3 %0.22 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %10.57
AHMET DİKİCİ 1837 %5.79 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.47
GONCA AKGÜNGÖR 5 %0.35 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
HÜRKAN BAYRAM 14 %0.35 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
FURKAN DURAN 4 %0.68 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
FURKAN TEMİZ 0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %58.33
ALİ OSMAN BULGUR 9 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı