|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %19.05
|ERDAL KIRLI
|2
|%1.85
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUSTAFA AKIN
|15
|%0.86
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %37.39
|NURCAN TAŞCI
|44
|%0.22
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %28.57
|HAKAN OĞUZ
|11
|%0.59
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %7.80
|MUSTAFA KARAKAYA
|41
|%1.97
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %24.44
|ABDULLAH AY
|39
|%1.62
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %3.57
|ÜVEYS CAN CAN
|0
|%0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %37.23
|TEVFİK ERDOĞAN
|116
|%1.30
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %6.55
|AYSEN BEKDİK
|23
|%1.09
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %93.75
|FATİH ERDEMİR
|2
|%0.07
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
|ALPEREN HATEMOĞLU
|0
|%0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %52.08
|MEHMET EYMEN ERDOĞAN
|0
|%0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %12.33
|ÖMER ÖZDEMİR
|115
|%1.18
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
|ÜMİT CAN DEMİRCİ
|3
|%0.05
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %12.77
|AHMET ONUR TEKİN
|2
|%0.37
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %45.00
|HASAN BAŞLAMİŞLİ
|2
|%0.15
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %52.08
|MUSTAFA YILDIZ
|108
|%2.21
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %14.86
|SAVAŞ TURAN
|17
|%0.42
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %18.63
|MEHMET DEMİREL
|18
|%0.78
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %5.47
|SÖZGE ÖZBEK
|17
|%1.26
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %5.41
|MUHSİN CİVCİK
|312
|%3.57
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KULU
Açılan Sandık Oranı %10.61
|ŞAHİN GÜNKAYA
|4
|%0.27
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %7.54
|EMİNE BİNNUR BULGAN
|528
|%4.29
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %10.39
|GÜLLALE KÖZ
|3
|%0.22
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %10.57
|AHMET DİKİCİ
|1837
|%5.79
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.47
|GONCA AKGÜNGÖR
|5
|%0.35
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
|HÜRKAN BAYRAM
|14
|%0.35
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
|FURKAN DURAN
|4
|%0.68
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
|FURKAN TEMİZ
|0
|%0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %58.33
|ALİ OSMAN BULGUR
|9
|%0.13
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