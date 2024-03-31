|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %84.51
|HAKKI KULABER
|41
|%0.31
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAHİDE BOSTAN
|120
|%1.03
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT SEVİNÇ
|15
|%0.53
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %93.94
|OĞUZ PALA
|6
|%0.09
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM AYDİN
|45
|%0.91
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.60
|GÖKHAN AKYILDIZ
|871
|%1.67
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %70.83
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|27
|%0.41
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
|0
|%0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|BAYBARS DORUK YAZICI
|4
|%0.58
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %90.00
|FURKAN SANDIKÇI
|3
|%0.17
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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