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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.67 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.26
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %84.51
HAKKI KULABER 41 %0.31 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAHİDE BOSTAN 120 %1.03 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT SEVİNÇ 15 %0.53 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %93.94
OĞUZ PALA 6 %0.09 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM AYDİN 45 %0.91 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.60
GÖKHAN AKYILDIZ 871 %1.67 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %70.83
FAHRETTİN CAN GÜREL 27 %0.41 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %28.57
BAYBARS DORUK YAZICI 4 %0.58 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %90.00
FURKAN SANDIKÇI 3 %0.17 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı