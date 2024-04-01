|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN KARLIDAĞ
|993
|%1.39
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YİĞİTHAN ÇİFT
|205
|%0.79
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE ÖRNEK
|173
|%0.88
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ULUDÜZ
|177
|%1.23
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BUĞRA İKİNCİ
|84
|%0.90
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÖKTAN MUTLU
|29
|%1.14
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYHAN AYDİN
|95
|%1.04
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH SARIYILMAZ
|64
|%1.11
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNEM DEMİRGÖZ
|2387
|%1.44
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BUMİN KAAN SOYLU
|55
|%0.63
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ
|107
|%0.72
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDUL SAMET TÜYSÜZ
|46
|%0.50
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KAYHAN
|167
|%0.98
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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