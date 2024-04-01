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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:25
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.69
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.65
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN KARLIDAĞ 993 %1.39 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YİĞİTHAN ÇİFT 205 %0.79 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE ÖRNEK 173 %0.88 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ULUDÜZ 177 %1.23 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUĞRA İKİNCİ 84 %0.90 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÖKTAN MUTLU 29 %1.14 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYHAN AYDİN 95 %1.04 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH SARIYILMAZ 64 %1.11 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNEM DEMİRGÖZ 2387 %1.44 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUMİN KAAN SOYLU 55 %0.63 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ 107 %0.72 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDUL SAMET TÜYSÜZ 46 %0.50 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KAYHAN 167 %0.98 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı