60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:15
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%57.96
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.56
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT MERİÇ ÖZMEN 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA BAŞTUĞ 1 %0.15 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YAYLICI 5 %0.45 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %55.56
MERT KUNDUZ 3 %0.27 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED HİLMİ KARACA 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ERKEÇ 7 %0.16 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.40
EMİN ERKEÇ 287 %0.53 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÜÇER 2 %0.16 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %40.32
ARİF CANBULDU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı