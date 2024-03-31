|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT MERİÇ ÖZMEN
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUSTAFA BAŞTUĞ
|1
|%0.15
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YAYLICI
|5
|%0.45
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %55.56
|MERT KUNDUZ
|3
|%0.27
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED HİLMİ KARACA
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ERKEÇ
|7
|%0.16
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.40
|EMİN ERKEÇ
|287
|%0.53
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÜÇER
|2
|%0.16
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %40.32
|ARİF CANBULDU
|0
|%0
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