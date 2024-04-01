|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %98.10
|RIFAT ARIKAN
|200
|%0.57
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ŞIĞVA
|20
|%0.46
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR AKSUNGUR
|14
|%0.37
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
|MURAT KOCAKAFA
|7
|%0.18
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|AHMET YASİN ORHAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET VOLKAN MORAN
|53
|%0.75
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %81.93
|VEHBİ ERTÜRK
|62
|%0.46
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
|TUĞRAN SAVRAN
|33
|%0.26
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SOLAK
|106
|%0.89
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHİ ARSLAN
|16
|%0.28
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %86.93
|GÖKHAN KARAYOL
|137
|%0.44
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %72.22
|SERHAT BEDİR GİDİŞ
|4
|%0.08
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
|KEMRAN VEZİR
|50
|%0.34
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KALE
Açılan Sandık Oranı %83.61
|ERDOĞAN İNCEDAYI
|47
|%0.44
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.41
|YUSUF EREN ÇETİN
|3411
|%1.74
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.00
|OSMAN TERCAN
|3549
|%2.05
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.45
|FATİH AKGÖREN
|51
|%0.38
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
|İLYAS BEYTEMİR
|50
|%0.57
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
|FATİH KARCI
|150
|%0.59
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