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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.54
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.25
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %98.10
RIFAT ARIKAN 200 %0.57 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ŞIĞVA 20 %0.46 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR AKSUNGUR 14 %0.37 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
MURAT KOCAKAFA 7 %0.18 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
AHMET YASİN ORHAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET VOLKAN MORAN 53 %0.75 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %81.93
VEHBİ ERTÜRK 62 %0.46 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
TUĞRAN SAVRAN 33 %0.26 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SOLAK 106 %0.89 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHİ ARSLAN 16 %0.28 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %86.93
GÖKHAN KARAYOL 137 %0.44 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %72.22
SERHAT BEDİR GİDİŞ 4 %0.08 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
KEMRAN VEZİR 50 %0.34 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %83.61
ERDOĞAN İNCEDAYI 47 %0.44 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.41
YUSUF EREN ÇETİN 3411 %1.74 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.00
OSMAN TERCAN 3549 %2.05 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.45
FATİH AKGÖREN 51 %0.38 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
İLYAS BEYTEMİR 50 %0.57 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
FATİH KARCI 150 %0.59 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı