|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHİME CANSU ÇELİK
|78
|%0.87
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER KARAKOYUNLU
|689
|%1.30
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜRŞAT TÜRKATA
|404
|%0.59
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
|TUĞRA ÖĞÜN
|73
|%0.61
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KORKMAZ
|102
|%0.67
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EFKAN FİLİZ
|1328
|%0.98
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HADİCE ATBİNİCİ
|196
|%0.90
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|50
|%0.67
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASENA GÖKÇE BENK
|351
|%0.65
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