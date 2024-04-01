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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:25
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.69
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.76 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.71
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHİME CANSU ÇELİK 78 %0.87 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER KARAKOYUNLU 689 %1.30 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜRŞAT TÜRKATA 404 %0.59 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
TUĞRA ÖĞÜN 73 %0.61 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KORKMAZ 102 %0.67 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EFKAN FİLİZ 1328 %0.98 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
HADİCE ATBİNİCİ 196 %0.90 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVRİYE YAVUZ DOĞAN 50 %0.67 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASENA GÖKÇE BENK 351 %0.65 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı