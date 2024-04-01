60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.65
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.77 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.03
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %73.87
NİHAL ESİN GÜRSOY 1062 %1.33 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
BAHADIR BAKIRCI 1738 %6.00 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN FIÇICIOĞLU 76 %0.47 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %84.34
MÜJGAN DİKMEN 581 %0.69 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERAP KAYA 29 %0.39 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %97.22
ERKAN BOZ 126 %0.50 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %99.56
DENİZ ÇELİK 528 %0.97 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.59
TAN BİLGİNER 1545 %2.21 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %99.26
SUAT YAŞAR 1378 %1.50 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇÖMEN 281 %0.82 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR YILDIZ 328 %0.78 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER SEBEN 180 %0.98 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %42.42
HAKAN ALTUNKUM 86 %0.65 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı