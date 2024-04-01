|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %73.87
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|1062
|%1.33
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|BAHADIR BAKIRCI
|1738
|%6.00
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN FIÇICIOĞLU
|76
|%0.47
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %84.34
|MÜJGAN DİKMEN
|581
|%0.69
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERAP KAYA
|29
|%0.39
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %97.22
|ERKAN BOZ
|126
|%0.50
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %99.56
|DENİZ ÇELİK
|528
|%0.97
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.59
|TAN BİLGİNER
|1545
|%2.21
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %99.26
|SUAT YAŞAR
|1378
|%1.50
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇÖMEN
|281
|%0.82
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR YILDIZ
|328
|%0.78
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER SEBEN
|180
|%0.98
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %42.42
|HAKAN ALTUNKUM
|86
|%0.65
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